Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил, что свержение режима в Сирии стало результатом совместного плана сионистов и американцев

Свержение режима президента Сирии Башара Асада было осуществлено по плану, разработанному израильскими сионистами и США. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, пишет издание Khabaronline.

Что в Иране говорят о наступлении вооруженной оппозиции в Сирии

Башар Асад перестать быть сирийским лидером после взятия Дамаска вооруженной оппозицией Сирии в ночь на 8 декабря текущего года.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что произошедшее в Сирии является продуктом совместного плана американцев и сионистов», — высказался о событиях в САР Али Хаменеи.

Наступление повстанцев на позиции правительственных сил в Сирии было стремительным. Начав с атак 27 ноября у Алеппо, к 7 декабря вооруженная оппозиция смогла дойти до Дамаска.