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Жительница Индии похудела на 22 килограмма за полгода благодаря употреблению смузи с орехами

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Жительница Индии похудела на 22 килограмма за полгода благодаря употреблению смузи с орехами
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Жительница Индии из штата Одиша Санжукта Патра в течение шести месяцев после родов смогла сбросить 22 килограмма. Похудение, по ее словам, стало возможным благодаря физической активности и употреблению полезного напитка.

Санжукте 36 лет, она - кулинарная блогерша и мать двоих детей. У женщины не было проблем с лишним весов до родов. После рождения второго малыша она поправилась еще больше и сильно расстраивалась, когда становилась на весы. Они показывали 82 килограмма. Патра не влезала в свои любимые платья. Кроме того, лишний вес провоцировал постоянную усталость. Лишние килограммы привели и к проблемам со здоровьем - блогерша начала страдать варикозным расширением вен.

Санжукта решила, что во что бы то ни стало вернет себе былую стройность и, как в былые времена, будет способна без проблем пробегать пять километров.

Процесс похудения женщина начала с корректировки питания.

Трижды в неделю она выпивала специальный смузи из замоченных орехов

В состав его входили миндаль, грецкий орех, кешью, а также сухофрукты - изюм и инжир. Рацион блогерши состоял также из риса, вареных овощей, лепешек роти. На ужин Санжукта выпивала лишь чашечку зеленого чая с лимоном.

Повысила она и физическую активность. Утром она выбиралась из дома на прогулку и проходила 2-3 километра. Затем занималась домашними делами, а потом в течение 30 минут занималась бегом трусцой и выполняла кардиоупражнения. В девять вечера вместе с семьей Патра снова выходила на получасовую пешую прогулку.

Благодаря своей настойчивости и правильному подходу женщина сумела похудеть с 82 до 60 килограммов, пишет «Лента».

Информационное агентство «Informing»

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