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13 декабря — день апостола Андрея Первозванного: Приметы, что можно делать, а что нельзя

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13 декабря — день апостола Андрея Первозванного: Приметы, что можно делать, а что нельзя
В России / Приметы и Праздники
Фото из открытых источников

Ежегодно 13 декабря православная церковь почитает память святого Андрея Первозванного. Апостол - один из 12 учеников Иисуса Христа. В текущем, 2024-м году, Андреев день выпадает на пятницу.

Традиционно на праздник в церквях всей России проводятся торжественные богослужения. Россияне обращаются к апостолу с молитвами о выздоровлении, просят защитить от стихийных бедствий.

Андрей Первозванный считается покровителем моряков и рыбаков. Все, чья деятельность связана с морем, просят у святого защиты и безопасности на воде.

Празднуют Андреев день не только в церкви. Часто россияне устраивают семейные застолья. Особенно, если в семье есть Андреи или Андреевичи. Стол, как правильно, накрывают скромный, без спиртного и мяса, ведь праздник выпадает на период Рождественского поста.

Гадания на суженого на Андрея 13 декабря 2024 года

С 13 декабря стартует сезон гаданий на суженого для незамужних девушек. Их много и разных. Самые простые - выйти ночью на улицу и спросить имя у первого встречного мужчины. Как его зовут, так будут звать и мужа девушки.

Еще одно распространенное - съесть на ночь что-то соленое. Считается, что юноша, который придет во сне и даст девушке утолить жажду, и есть ее суженый.

Что можно и что нельзя делать на Андреев день

В праздник запрещено ругаться и ссориться. День лучше провести дома и поразмышлять над планами на будущее. Можно выйти на улицу погулять.

Запрещается подметать и мыть полы, чтобы беды обходили дом стороной. 

Православные обязательно должны уделить внимание молитвам и размышлениям о своей жизни, очищению и покаянию. 

Информационное агентство «Informing»

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