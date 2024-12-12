62-летняя россиянка забеременела от 35-летнего мужа-американца благодаря сделанному в Москве ЭКО

62-летняя россиянка благодаря врачам из Москвы сможет стать матерью и родить от своего 35-летнего мужа-американца. Ее историю, услышанную от отечественного врача-репродуктолога, рассказал Телеграм-канал Shot.

Десять лет назад женщина переехала в США и там встретила своего супруга. Мужчина был моложе ее на 27 лет. Однако разница в возрасте не остановила пару - они стали мужем и женой. Учитывая возраст россиянки, естественным образом ей забеременеть не удалось.

Муж и жена обратились к американским специалистам в надежде сделать ЭКО

Однако россиянке и ее мужу отказали в проведению процедуры, которая дала бы им шанс стать родителями и завести общего ребенка.

И тогда женщина решилась обратиться за помощью к российским врачам и прилетела на родину. Ей не отказали. Сейчас она находится на 30-й неделе беременности и недавно улетела в США, где воссоединилась с мужем.

Репродуктолог, пересказывая ее историю, отметила, что в России уже не редкость женщины, которые решаются на ЭКО после 60 лет. Однако каждый случай требует индивидуального подхода, поскольку должны быть учтены все риски.