Блогер Сардаров заявил, что уехавшим из России свобода слова за границей ничего не дает

Популярный российский блогер Амиран Сардаров высказался об эмигрантах и свободе слова за рубежом. Видео с ним доступно на YouTube-канале Юрия Хованского.

После начала Россией специальной военной операции на Украине страну покинули многие знаменитости, в том числе и Примадонна Алла Пугачева. В своих комментариях СМИ они часто упоминают о таком преимуществе жизни за рубежом, как свобода слова. Сардаров называет это не более чем мифом.

Проживающий в Сербии Хованский в беседе с блогером назвал одним из плюсов страны именно свободу слова

Амиран с ним не согласился. Он успел пожить в США, но был разочарован и решил вернуться обратно в РФ.

«Свобода слова там, за границей, эмигранту вообще никак не уперлась, ничего не дает. И ты это никак не можешь для себя применить», — заявил Сардаров.

Блогер ранее говорил, что решение переехать из России в США в 2020 году было худшим в его жизни. Долго в чужой стране он пробыть не смог и в 2021-м вернулся. Спустя некоторое время снова отбыл в США. И вновь ненадолго. Сардаров вернулся в РФ.