Bloomberg: Асад из Сирии был вывезен с авиабазы Хмеймим российскими спецслужбами

Экс-президент Сирии Башар Асад сумел беспрепятственно покинуть САР благодаря помощи сотрудников российских спецслужб. Они организовали его эвакуацию, убедив перед этим в необходимости оставить пост. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, передает Газета.ру.

8 декабря повстанцы вошли в Дамаск

В тот же день был разграблен президентский дворец. Башара Асада в столице Сирии на тот момент уже не было.

Технически побег из страны был осуществлен силами российских спецслужб. Эвакуировали Башара Асада на самолете. Разведка РФ сначала организовала ему вылет на российскую авиабазу Хмеймим. А уже оттуда экс-президент САР был доставлен в Москву.

«Агенты российской разведки организовали побег, вылетев с Асадом с авиабазы в Сирии», - отмечает агентство.

Утверждается, что транспондер самолета был выключен, чтобы через мониторинговые сервисы борт было невозможно отследить.