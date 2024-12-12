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Bloomberg: Асад из Сирии был вывезен с авиабазы Хмеймим российскими спецслужбами

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Bloomberg: Асад из Сирии был вывезен с авиабазы Хмеймим российскими спецслужбами
В Мире / Политика
Фото из открытых источников
Экс-президент Сирии Башар Асад сумел беспрепятственно покинуть САР благодаря помощи сотрудников российских спецслужб. Они организовали его эвакуацию, убедив перед этим в необходимости оставить пост. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, передает Газета.ру.

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В тот же день был разграблен президентский дворец. Башара Асада в столице Сирии на тот момент уже не было.
Технически побег из страны был осуществлен силами российских спецслужб. Эвакуировали Башара Асада на самолете. Разведка РФ сначала организовала ему вылет на российскую авиабазу Хмеймим. А уже оттуда экс-президент САР был доставлен в Москву.
«Агенты российской разведки организовали побег, вылетев с Асадом с авиабазы в Сирии», - отмечает агентство.
Утверждается, что транспондер самолета был выключен, чтобы через мониторинговые сервисы борт было невозможно отследить.
РИА «Информинг» ранее сообщал, что ближе к вечеру воскресенья, после того, как борт с Башаром Асадом уже приземлился, ТАСС распространил сообщение о том, что экс-президент Сирии вместе с семьей находится в Москве. РФ предоставила им убежище.

Информационное агентство «Informing»

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