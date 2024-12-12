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Главные ляпы: названы 5 ключевых неточностей популярного турецкого сериала «Великолепный век»

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Главные ляпы: названы 5 ключевых неточностей популярного турецкого сериала «Великолепный век»
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Турецкий сериал «Великолепный век» популярен уже многие годы и вряд ли в ближайшем будущем его слава потускнеет. Но все же с точки зрения ляпов он не идеален. Неточности присутствуют. Но это, скорее, недоработки сценария, нежели проколы на съемках.

Архитектурные анахронизмы

Создатели «Великолепного века» стремились воссоздать роскошную атмосферу османского дворца XVI века, но допустили значимые исторические неточности при оформлении интерьера, пишет «Би-порт».

К примеру, во дворце Топканы присутствуют элементы викторианской эпохи, которых тогда просто быть не могло, так как они появились гораздо позже. Так, зритель может увидеть присущие европейскому стилю XIX века роскошные шторы с драпировкой, тогда как в Османской империи шторы были простыми и прямыми.

Костюмы и драгоценности

Больше всего претензий к женским костюмам знати Османской империи. Они чрезмерно откровенны, что противоречит истории. Во времена султана Сулеймана женщины носили закрытую одежду. 

Это же касается и драгоценностей. В сериале они избыточно роскошны, тогда как османские украшения XVI века были более сдержанными.

Ошибки в социальной иерархии и этикете

Сулейман титул «Хасеки» ввел специально для Хюррем. Однако создатели сериала наделили им и Махидевран-султан, что не соответствует реалиям. Она, как мать наследника престола, носила титул «Баш-кадын».

Ляпы с историческими неточностями

В сериале Хюррем появляется во дворце в 1520 году, когда Сулейман уже стал султаном. Из исторических документов следует, что ее доставили в 15-летнем возрасте в 1517 году. Еще один ляп, и немалый - на роль любимой султана была выбрана актриса, которая на вид гораздо старше по возрасту юной красотки.

Знание языков

В сериале показано, что Хюррем без проблем общается с обитателями гарема с первых минут знакомства, а Валиде-султан и вовсе владеет русским языком, а это, учитывая ее происхождение, исключено.


Информационное агентство «Informing»

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