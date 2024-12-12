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Hürriyet в преддверии визита Блинкена написала, что Турция «сыта по горло» ложью США

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Hürriyet в преддверии визита Блинкена написала, что Турция «сыта по горло» ложью США
В Мире / Политика
Фото из открытых источников

В пятницу, 13 декабря, в Турции ожидают с официальным визитом государственного секретаря США Энтони Блинкена. В преддверии этого правительственная газета Hürriyet разразилась статьей, которая полностью выражает отношение властей страны к уходящей американской администрации.

Государственный секретарь США прибудет в Турцию для того, чтобы защитить присутствие американских войск в Сирии, уточняет издание. А потом задается вопросом, чего стоят переговоры с государственным секретарем администрации, которая проиграла выборы и уйдет уже через 39 дней, а также переговоры.

«До сих пор Штаты нарушали свои обещания. Теперь Блинкен прибудет, чтобы защитить американское присутствие в Сирии и спасти РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции - Авт.), но превосходство в этой области теперь не за Вашингтоном, а за Анкарой. Мы сыты по горло ложью США», - говорится в статье турецкой газеты.

В Сирии 8 декабря закончилась эра правления президента Башара Асада. В этот день вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и захватили президентский дворец, а также государственное телевидение - в его эфире они объявили о контроле над страной.

Башар Асад вместе с семьей прибыл в Россию, которая предоставила им убежище.

Информационное агентство «Informing»

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