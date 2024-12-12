В пятницу, 13 декабря, в Турции ожидают с официальным визитом государственного секретаря США Энтони Блинкена. В преддверии этого правительственная газета Hürriyet разразилась статьей, которая полностью выражает отношение властей страны к уходящей американской администрации.
Государственный секретарь США прибудет в Турцию для того, чтобы защитить присутствие американских войск в Сирии, уточняет издание. А потом задается вопросом, чего стоят переговоры с государственным секретарем администрации, которая проиграла выборы и уйдет уже через 39 дней, а также переговоры.
В Сирии 8 декабря закончилась эра правления президента Башара Асада. В этот день вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и захватили президентский дворец, а также государственное телевидение - в его эфире они объявили о контроле над страной.
Башар Асад вместе с семьей прибыл в Россию, которая предоставила им убежище.