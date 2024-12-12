Mirror: В Великобритании у 6-летней девочки случился инсульт после активных игр на площадке

В Англии у 6-летней девочки случился инсульт после активных игр на детской площадке. О кровоизлиянии в головной мозг у ребенка рассказала британская газета Mirror.

Холли Аткинс привела свою 6-летнюю дочь Оттилию на детскую площадку. В течение получаса дошкольница была полностью погружена в активные игры, а потом начала жаловаться на головокружение и тошноту.

Холли поначалу решила, что ее ребенок из-за чрезмерной подвижности просто устал

Мать и дочь вернулись домой. Через несколько часов женщина поняла, что у дочери начало двоиться в глазах. Она уже не стала мешкать и повезла Оттилию в больницу.

Врачи сообщили ей, что у ребенка случился инсульт. Спровоцировал его вирус ветряной оспы, которым девочка переболела за полтора года до мозгового кровоизлияния.

Юная британка уже прошла курс лечения в больнице и продолжает реабилитацию дома. Холли тем временем ведет активную просветительскую работу среди родителей других детей. Женщина призывает их быть внимательными и не пропустить симптомы инсульта. Он поражает не только людей в возрасте, но даже дошкольников.



