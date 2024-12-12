Миру угрожает конец света: раскрыто пророчество Иоанна Богослова

СМИ раскрыли толкование пророчества Иоанна Богослова. В соответствии с ним, мир сейчас на пороге конца света.

Богослов в своем пророчестве указывал признаки «последнего времени». При этом он делал оговорку, что они случаются не единовременно. Это целый ряд событий, которые происходят постепенно и могут откладываться при покаянии.

Существуют и так называемые точки невозврата

Это, к примеру, масштабные гонения верующих, притеснение церквей. В пророчестве также сказано о разрушении монастырей и преследованиях христиан.

Отдельно Иоанн Богослов выделяют нарастание вражды между людьми.

Отступление русского народа от веры, как следует из толкования пророчества, может ускорить глобальную катастрофу.