Врач Садыков рассказал, какая еда быстро уносит здоровье после 40 лет

С возрастом метаболизм замедляется и, как следствие, организм начинает по-другому реагировать даже на привычную еду. Это происходит в силу снижения выработки ферментов, изменения микрофлоры и так далее у людей после 40 лет.

Диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков поделился своими рекомендациями для граждан среднего и старшего возраста, которые помогут им сберечь здоровье ЖКТ.

После 40 лет важно избегать тяжелой пищи

Жирные, острые и жареные продукты должны быть сведены в рационе к минимуму. В идеале от них вовсе отказаться.

Садыков также рекомендует тщательно пережевывать пищу, чтобы облегчить работу желудочно-кишечному тракту - необходимо делать порядка 15-20 жевательных движений за один укус.

Для улучшения перистальтики кишечника стоит пить больше чистой воды. С этой же целью рацион стоит разнообразить клетчаткой - употреблять больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

Перекусы - это не то, что надо с возрастом. А вот приучить организм принимать пищу в одно и то же время и небольшими порциями будет правильно.

При этом рекомендуется ввести три важных правила: тщательно пережевывать пищу (делать порядка 15-20