Hollywood Reporter: В Калифорнии случайно обнаружили записи неизданных песен Майкла Джексона

Неизданные при жизни песни Майкла Джексона случайно обнаружили в американском штате Калифорния. Всего коллекция насчитывает 12 треков. Ожидается, что в ближайшее время они будут проданы через аукционы.
Счастливчиком, который нашел творческое наследие поп-короля, стал Грегг Масгроув. Пленки находились в заброшенном хранилище в Сан-Фернандо, ранее принадлежавшем музыкальному продюсеру Брайану Лорену.
Он уже прослушал треки и поделился с журналистами издания своими впечатлениями
На одной из кассет записано обсуждение творческого процесса самим Майклом и продюсером. И это тоже очень ценно теперь, когда Джексона нет в живых.
Мосгроув связывался с наследниками артиста и предлагал им выкупить песни, но они отказались. Поэтому американец намерен выставить их на продажу и уже договорился с четырьмя крупнейшими аукционными домами. Неизвестно, сколько он сможет выручить за песни, но рассчитывает на сумму с семизначным числом.
Треки очень интересные, подчеркивают авторы. К примеру, Don't Believe It - явная отсылка к слухам, которые циркулировали о Майкле Джексоне в прессе.
Truth on Youth певец спел в дуэте с рэпером LL Cool J.