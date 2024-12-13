Hollywood Reporter: В Калифорнии случайно обнаружили записи неизданных песен Майкла Джексона

Неизданные при жизни песни Майкла Джексона случайно обнаружили в американском штате Калифорния. Всего коллекция насчитывает 12 треков. Ожидается, что в ближайшее время они будут проданы через аукционы.

Счастливчиком, который нашел творческое наследие поп-короля, стал Грегг Масгроув. Пленки находились в заброшенном хранилище в Сан-Фернандо, ранее принадлежавшем музыкальному продюсеру Брайану Лорену.

Он уже прослушал треки и поделился с журналистами издания своими впечатлениями

«Я слушал Джексона, и у меня мурашки шли по коже. Потому, что никто никогда этих песен не слышал», - заявил Грегг.

На одной из кассет записано обсуждение творческого процесса самим Майклом и продюсером. И это тоже очень ценно теперь, когда Джексона нет в живых.

Мосгроув связывался с наследниками артиста и предлагал им выкупить песни, но они отказались. Поэтому американец намерен выставить их на продажу и уже договорился с четырьмя крупнейшими аукционными домами. Неизвестно, сколько он сможет выручить за песни, но рассчитывает на сумму с семизначным числом.

Треки очень интересные, подчеркивают авторы. К примеру, Don't Believe It - явная отсылка к слухам, которые циркулировали о Майкле Джексоне в прессе.

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