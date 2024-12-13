Лариса Гузеева пострадала из-за жемчуга во время съемок «Новогодней ночи» на Первом канале

Ведущей программы «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе», которая выйдет в эфир 31 декабря, станет звезда фильма «Теща» Лариса Гузеева. Партнером ее будет коллега по цеху Максим Аверин.
Съемки «Новогодней ночи» сейчас идут на «Мосфильме». И в их ходе Лариса Гузеева уже успела пострадать, утверждают журналисты «Комсомольской правды».
Ведущей шоу «Давай поженимся» на съемках пришлось носить тяжелые нити жемчуга
Из-за них у артистки заболела шея. Потребовалась помощь специалиста.
Сама Лариса Гузеева осталась довольна съемочным процессом. Она призывает зрителей, от мала до велика, включить «Новогоднюю ночь» и насладиться настоящим весельем в предвкушении новогоднего чуда.
Праздничные пожелания актриса озвучит в эфире. Отдельно она обратится к тем, кто еще не обрел свою вторую половинку и семейное счастье.
А на Новый год Гузеева планирует поставить на стол, как и многие россияне, селедку под шубой и оливье.