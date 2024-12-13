Политолог Дробницкий не исключил попытку государственного переворота в Венесуэле

Вероятность попытки государственного переворота в Венесуэле на фоне прихода к власти в Сирии вооруженной оппозиции не нулевая, это вполне возможный сценарий. Об этом в эфире телеканала «ЦарьГрад» заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Смена власти в САР заставила многих призадуматься. В том числе в Соединенных Штатах Америки.
Эксперт напомнил, что в прошлый раз президент Венесуэлы Николай Мадуро устоял. Но сложно предсказать его судьбу в случае государственного переворота в стране.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ноябре заявлял о том, что в Белом доме избранным главой государства считают кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Вашингтон рассчитывает на передачи ему власти Мандуро в январе.