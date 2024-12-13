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Политолог Дробницкий не исключил попытку государственного переворота в Венесуэле

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Политолог Дробницкий не исключил попытку государственного переворота в Венесуэле
Политика
Фото из открытых источников

Вероятность попытки государственного переворота в Венесуэле на фоне прихода к власти в Сирии вооруженной оппозиции не нулевая, это вполне возможный сценарий. Об этом в эфире телеканала «ЦарьГрад» заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Смена власти в САР заставила многих призадуматься. В том числе в Соединенных Штатах Америки.

«Сейчас, после падения Асада, у очень многих горячих голов в Вашингтоне может возникнуть ощущение, что многие режимы, как они их называют, диктаторские, на самом деле, трухлявые. Мол, ткни, и все посыплется», — пояснил политолог Дробницкий.

Эксперт напомнил, что в прошлый раз президент Венесуэлы Николай Мадуро устоял. Но сложно предсказать его судьбу в случае государственного переворота в стране.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ноябре заявлял о том, что в Белом доме избранным главой государства считают кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Вашингтон рассчитывает на передачи ему власти Мандуро в январе.

Информационное агентство «Informing»

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