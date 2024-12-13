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Reuters: армия Асада бежала в ходе наступления повстанцев из-за деморализации

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Reuters: армия Асада бежала в ходе наступления повстанцев из-за деморализации
В Мире / Сирия / Политика
Фото из открытых источников

Сирийские правительственные войска начали бежать при наступлении вооруженных повстанцев еще до падения режима президента Башара Асада. Об этом пишет сегодня агентство Reuters, ссылаясь на информацию собственных источников.

Собеседники журналистов заявили, что главные причины бегства - нехватка солдат, коррупция и деморализация. Приводится рассказ 23-летнего бойца Фархана. Он подтвердил, что действительно был деморализован из-за того, что ему мало платили.

Парень должен быть удерживать оборону на позиции близ Идлиба

Она была очень быстро захвачена вооруженными оппозиционерами. Как считает Фархан, из-за нехватки личного состава. На позиции должно было находиться десять бойцов, тогда как по факту было всего четверо. Солдат утверждает, что шестеро остальных заплатили командованию, чтобы не ввязываться в бой на опасной локации.

Когда на пост поступил звонок от командира, который предупреждал о приближении первой колонны повстанцев, Фархан переоделся в гражданскую одежду, бросил оружие, отключил телефон и бежал. Точно так же поступили и его сослуживцы.

«Я оглянулся и увидел, что все идут за мной. Стоило им увидеть, что один человек убегает, как все начали бросать оружие и бежать», — приводит агентство его слова.

О больших проблемах в армии, главная из которых - деморализация личного состава, а также нарекания на зависимость от иностранных союзников, рассказали журналистам еще десять источников в армии, среди которых были и три сирийских офицера, передает «Газета.ру».

Информационное агентство «Informing»

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