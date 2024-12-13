SHOT: У знаменитой советской актрисы Галины Польских диагностировано неизлечимое заболевание легких

У 85-летней советской и российской актрисы Галины Польских диагностировано неизлечимое заболевание легких, утверждает издание Life.ru со ссылкой на информацию Телеграм-канала SHOT.

Как следует из сообщения, звезда фильма «По семейным обстоятельствам» в ноябре текущего года проходила обследование в Боткинской больнице. Тогда врачи и выявили изменения в легких актрисы.

Польских был поставлен диагноз «пневмофиброз»

Перед прохождением обследования народная артистка РСФСР жаловалась на затрудненное дыхание и болевые ощущения в грудной клетке.

Врачи считают, что знаменитость могла переболеть пневмонией, что и привело к изменениям в тканях легких.

Пневмофиброз - болезнь тяжелая и может привести к инвалидности. У больных повышается нагрузка на сердце, сосуды и иммунитет в целом.

Источник также ссылается на заявление Польских от 2021 года. Тогда актриса сообщила, что не может вакцинироваться от коронавируса из-за аллергии и побочных эффектов вакцины.



