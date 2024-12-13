Снижение курса рубля объяснили слабостью торгового баланса из-за импорта

Резкое снижение курса российского рубля по отношению к основным валютам можно объяснить ухудшением торгового баланса. Об этом говорится в сообщении ссылающегося на данные Центробанка России Telegram-канала MMI, передает агентство «Лента».

Торговый профицит в минувшем месяце исчисляется суммой а 6,3 миллиарда долларов. Это минимум с июля прошлого года. Источник отмечает, что такая ситуация сложилась из-за стагнации экспорта и роста импорта.

В условиях санкций, недоступности внешних займов и незначительных инвестиций торговый профицит фактически становится единственным источником поступления валюты

Именно из него погашается внешний долг и дефицит в торговле услугами, а также удовлетворяют спрос на иностранные активы. Однако профицита недостаточно для удовлетворения всех нужд.

Поэтому эксперт видят в сложившейся ситуации лишь два выхода, и хороших среди них нет.

Первый - это девальвация рубля при дальнейшем разгоне инфляции. Второй - повышение ключевой ставки с целью сокращения импорта и спроса на иностранные активы.