«У меня 100 процентов РПП»: Алана Мамаева высказалась о своей экстремальной худобе

На телеканале ТНТ продолжают выходить новые выпуски реалити-шоу «Звезды в джунглях». Знаменитым участникам проекта приходится нелегко. Они преодолевают массу препятствий и это в условиях нехватки еды. Особенно нелегко 37-летней модели Алане Мамаевой, бывшей жене футболиста Павла Мамаева.

Она стала любимицей зрителей. Но не из-за скандалов, а в силу своей экстремальной худобы.

Россияне переживают за Алану.

На проект она и так пришла худенькой, но ее вес продолжает снижаться

Недавно знаменитая брюнетка призналась, что на «Звездах в джунглях» на фоне стресса сбросила еще 4 килограмма, пишет «СтарХит».

Мамаева подчеркнула, что для нее это много, учитывая ее фигуру до шоу. Потеря буквально каждого килограмма сказывается на внешности.

Мамаева худощава от природы, но экстремальную худобу свою модель связывает с расстройством пищевого поведения.

«У меня стопроцентно РПП, потому что бывают моменты, когда я собой недовольна, но все вокруг говорят, что я в порядке», - высказалась Алана.

Звезда считает, что участие в экстрим-реалити лишь усугубило ее расстройство пищевого поведения.



