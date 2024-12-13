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В Великобритании женщина из-за неправильного диагноза лишилась пальцев

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В Великобритании женщина из-за неправильного диагноза лишилась пальцев
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

В Великобритании женщина из-за неправильно поставленного врачами диагноза лишилась пальцев. Однако Катрина Браун рада, что осталась в живых и болезнь ей больше не угрожает. О просчетах врачей, которые привели к ампутации у британки, рассказало издание Manchester Evening News (MEN).

В 21-летнем возрасте у Катрины была диагностирована болезнь Рейно

Для нее присущи приступы слабости и сужение кровеносных сосудов, из-за чего в конечности поступает недостаточно крови.

Однако со временем девушка стала жаловаться еще и на проблемы с глотанием, а также на непроходящую боль в руках и ногах. В больнице все эти признаки приписывали проявлениям болезни Рейно. Однако лишь спустя пять лет после постановки этого диагноза медики объявили ей, что у нее склеродермия.

Браун ничего не знала о своей болезни и начала читать всю литературу, в том числе ознакомилась с результатами научных исследований.

Так она пришла к выводу, что единственное, что ей может помочь - пересадка стволовых клеток. Поначалу в клиниках отказывали ей в этом, ссылаясь на то, что болезнь находится в запущенной стадии. Браун оказалась настойчивой и добилась своего. Склеродермия отступила. Однако Катрине пришлось ампутировать пальцы на руке из-за повреждения сосудов, передает «Лента».

Информационное агентство «Informing»

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