Бюджетные смартфоны POCO X7 и POCO X7 Pro показались на рендерах

В Сеть слили рендеры бюджетных смартфонов Poco X7 и X7 Pro, выход которых ожидается в самое ближайшее время. Изображение опубликовал сайт GSMArena.

Первое, что бросается в глаза на рендерах - Poco X7 свой внешний облик во многом перенял от модели Redmi Note 14 Pro. Он будет оснащаться таким же блоком с тремя камерами. Гаджет выйдет в трех расцветках - серебристой, зеленой и желто-черной.

У Poco X7 Pro будет два блока камер. В отличие от модели без приставки Pro у смартфона дисплей будет без изгибов. Крышка ожидается двухцветные.

Характеристики устройств в Сеть пока не утекли. Инсайдеры утверждают, что во многом они будут схожи с теми, что имеют смартфоны линейки Redmi Note 14. Предполагается, что они получат прошивку HyperOS 2.0.

К слову, линейка Poco X7 будет состоять не из двух моделей, а из трех. Кроме двух вышеперечисленных выйдет и X7 Neo.

Меж тем POCO X7 Pro на днях появилась в базе данных сертификации NBTC. Учитывая это, можно сделать осторожный вывод о том, что дебют линейки состоится в январе.