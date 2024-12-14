Информинг » Наука и техника » Бюджетные смартфоны POCO X7 и POCO X7 Pro показались на рендерах

Бюджетные смартфоны POCO X7 и POCO X7 Pro показались на рендерах

Image 16+
Бюджетные смартфоны POCO X7 и POCO X7 Pro показались на рендерах
Наука и техника / Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

В Сеть слили рендеры бюджетных смартфонов Poco X7 и X7 Pro, выход которых ожидается в самое ближайшее время. Изображение опубликовал сайт GSMArena.

Первое, что бросается в глаза на рендерах - Poco X7 свой внешний облик во многом перенял от модели Redmi Note 14 Pro. Он будет оснащаться таким же блоком с тремя камерами. Гаджет выйдет в трех расцветках - серебристой, зеленой и желто-черной.

У Poco X7 Pro будет два блока камер. В отличие от модели без приставки Pro у смартфона дисплей будет без изгибов. Крышка ожидается двухцветные.

Характеристики устройств в Сеть пока не утекли. Инсайдеры утверждают, что во многом они будут схожи с теми, что имеют смартфоны линейки Redmi Note 14. Предполагается, что они получат прошивку HyperOS 2.0.

К слову, линейка Poco X7 будет состоять не из двух моделей, а из трех. Кроме двух вышеперечисленных выйдет и X7 Neo. 

Меж тем POCO X7 Pro на днях появилась в базе данных сертификации NBTC. Учитывая это, можно сделать осторожный вывод о том, что дебют линейки состоится в январе.

Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Бюджетные смартфоны POCO X7 и POCO X7 Pro показались на рендерах

Вчера, 15:41

Starry Night: смартфон Nubia Z70 Ultra получит расцветку в стиле картины Ван Гога

19-11-2024, 12:40

Новые российские боевые роботы «Велес» и «Крот»: инновации на поле боя"

5-11-2024, 19:43

Компания Apple планирует заменить людей роботами

25-06-2024, 22:13

Хомяк завоевывает мир: как россиянам заработать миллион в Hamster Combat

11-06-2024, 16:38

Названы лучшие 5 смартфонов для мобильных игр

5-06-2024, 21:23

РИАН: Ученый Ямпольский рассказал, что грозит человечеству за создание общего ИИ

3-06-2024, 20:23

На Kickstarter представили мощный фонарик-мультикул 13-в-1

3-06-2024, 19:13

Владельцы смартфонов не смогли зайти в приложение Сбербанка: названа причина

24-05-2024, 20:18

Техэксперт Бизяев рассказал россиянам, как продлить срок эксплуатации смартфонов

18-05-2024, 21:48

Катаклизм XXI века: ученые дали тревожные прогнозы по магнитным бурям

15-05-2024, 21:18

ИИ наступает: выяснилось, когда произойдет замена работников роботами

11-05-2024, 20:53

В США создали маленьких, но быстрых и умеющих ходить по воде роботов

21-01-2024, 15:28

В России хотят разработать аккумулятор, превосходящий все мировые аналоги

19-01-2024, 10:08

Стреляет сетью: Студент из Питера решил создать ловушку для беспилотников

17-01-2024, 10:43

Ученые КНР решили уничтожить современный танк кинетическим снарядом

13-01-2024, 00:08

Профессор МГУ нашел, кто управляет нашим сознанием при помощи некой силы

8-01-2024, 19:53

Ученые из Гарварда раскрыли секрет крепкого сна

11-11-2023, 09:47

Петербургские учёные приблизились к разгадке зарождения жизни на Земле

31-10-2023, 08:48

Российские ученые назвали главные технологические мегатренды будущего

25-09-2023, 20:55

Новости партнеров
2023
ru-RU