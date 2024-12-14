Депутат Бессараб сочла нежизнеспособной идею выплаты 13-й пенсии на день рождения

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла нежизнеспособной идею выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения. Об этом пишет «Лента.ру», журналисты которой поговорили с депутатом.

«Думаю, что ни в этом году, ни в следующем жизни у такого законопроекта не будет, потому что сама природа страховой пенсии иная», - заявила Бессараб.

Депутат напомнила, что для оформления страховых пенсий необходимо иметь стаж и соответствующее количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. По сути, пенсионная выплата формируется из взносов, которые поступают в Соцсфонд через работодателя.

По словам парламентария, помимо выплаты пенсий у государства есть и другие обязательства по поддержке граждан. Это и материнский капитал, и единое пособие на ребенка, единовременные денежные выплаты и так далее.

Выделение средств для 13-й пенсии может создать дисбаланс, заключила Бессараб.