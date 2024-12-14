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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна объявила о беременности

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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна объявила о беременности
Знаменитости
Фото из открытых источников

Старшая дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна вскоре впервые станет матерью. О своей беременности модель объявила подписчикам на своей странице в Инстаграм* (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, - Ред.).

Анна Заворотнюк поделилась фотографией, на которой видно, что ее живот уже округлился

«Очень ждем тебя», — написала она под снимком.

 

Подписчики принялись поздравлять Анну с беременностью и пожелали ей легких родов. Поклонники рады, что после горечи утраты девушка сможет отвлечься на радостные заботы.

Замуж Анна Заворотнюк вышла более года назад, но только в июне текущего года стало известно, что ее супругом стал бизнесмен Тимур Исмаилов, гендиректор международной торговой корпорации Pamo Global. Семья проживает в Дубае.

Напомним, в конце мая после пятилетней борьбы с раком головного мозга ушла мать Анны - актриса Анастасия Заворотнюк.

Информационное агентство «Informing»

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