Филипп Киркоров заявил, что готов стать Дедом Морозом на новогоднем корпоративе за 12 млн рублей

Декабрь для артистов - самый «хлебный» месяц. Стартовала карусель новогодних корпоративов, на которых можно заработать больше, чем на концертах. Звезды соглашаются не только быть самими собой на сцене.

Король российской эстрады Филипп Киркоров готов выступить в костюме Деда Мороза

Правда, стоить это будет на порядок дороже, чем обычное выступление. Обычно он берет 10 миллионов.

В рамках шоу «Кстати» VK Видео, гостем которого стал, Филипп Киркоров раскрыл ценник ведущим Азамату Мусагалиеву, Гарику Харламову и Денису Дорохову. Заказчику за возможность видеть народного артиста России в костюме Деда Мороза придется заплатить более 12 миллионов рублей.

Желающие, чтобы их детишек с Новым годом поздравил именно Филипп Бедросович в образе, находятся.

«Прийти в костюме Деда Мороза, поздравить детишек, спеть песню Viva la Diva. У меня уже 5 заказов на Новый год в этом образе есть. И, кстати, красивый костюм с шапкой Мономаха», — поведал поп-король.

В конце минувшего года, напомним, артист практически не принимал участия в новогодних корпоративах, поскольку попал под «отмену», заглянув ненадолго на «голую» вечеринку в «Мутабор».