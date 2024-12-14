«Как таких земля носит вообще»: Киркоров не хочет даже слышать об Ивлеевой

Двадцатого декабря исполнится ровно год с момента скандальной «голой» вечеринке в «Мутаборе», после которой многие звезды эстрады столкнулись с тотальной «отменой» и вынуждены были принести извинения на публику. Ее устроительницей стала блогерша Анастасия Ивлеева. Король российской эстрады Филипп Киркоров, который побывал на мероприятии, теперь о ней не хочет даже слышать.

Певец стал гостем программы «Кстати» в VK Видео. В беседе с ведущими Азаматом Мусгалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым он очень жестко высказался в адрес Анастасии Ивлеевой.

Филипп Киркоров обижен, что блогерша так и не извинилась перед ним за последствия посещения устроенной ей вечеринки. Народный артист напомнил, что он посетил мероприятие исключительно из-за своего доброго отношения к телеведущей. А в итоге пострадал.

Бедросович не скрывает своего отношения к экс-ведущей «Орла и решки»

«Кто это? Крыса вот эта вот мерзкая? Которая даже, тварь, не извинилась после всего! Как таких земля носит вообще?!» — приводит восклицания Филиппа Киркорова kp.ru .

Певец после «голой» вечеринки в прошлом году, напомним, был вырезан из всех новогодних программ.