Павел Прилучный и Карина Разумовская воссоединились по случаю 10-летия сериала «Мажор»

Актеры Павел Прилучный и Карина Разумовская, сыгравшие главные роли в сериале «Мажор», снова воссоединились на съемочной площадке. Вместе они снялись в юбилейном спецэпизоде культовой франшизы. Он называется «Мажор 10 лет».
10-летие Вселенной «Мажор»
Исполнители ролей Игоря Соколовского и Виктории Родионовой вместе с другими членами съемочной группы вспомнили, как начинался процесс создания сериала, поделились любимыми сценами и обсудили, насколько сильно за десять лет изменились их экранные герои.
«Мажор» для них не просто любимый сериал, как для зрителей, а настоящее детище. Это проект, за который не стыдно. Во время работы над ним каждый был на своем месте. Возможно, именно поэтому сериал «выстрелил», выйдя на экраны в 2014 году.