Информинг » В России » Павел Прилучный и Карина Разумовская воссоединились по случаю 10-летия сериала «Мажор»

Павел Прилучный и Карина Разумовская воссоединились по случаю 10-летия сериала «Мажор»

Image 16+
Павел Прилучный и Карина Разумовская воссоединились по случаю 10-летия сериала «Мажор»
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Актеры Павел Прилучный и Карина Разумовская, сыгравшие главные роли в сериале «Мажор», снова воссоединились на съемочной площадке. Вместе они снялись в юбилейном спецэпизоде культовой франшизы. Он называется «Мажор 10 лет».

10-летие Вселенной «Мажор»

Исполнители ролей Игоря Соколовского и Виктории Родионовой вместе с другими членами съемочной группы вспомнили, как начинался процесс создания сериала, поделились любимыми сценами и обсудили, насколько сильно за десять лет изменились их экранные герои.

«Мажор» для них не просто любимый сериал, как для зрителей, а настоящее детище. Это проект, за который не стыдно. Во время работы над ним каждый был на своем месте. Возможно, именно поэтому сериал «выстрелил», выйдя на экраны в 2014 году.

«Мы изначально поставили себе высокую планку. Все, кто приходил на проект, влюблялись в него, в сценарий, в то, что происходит на площадке, — рассказывает Павел Прилучный. — Здесь все сложилось: и актерская команда, и съемочная группа во главе с продюсерами, поэтому каждому интересно работать»

Информационное агентство «Informing»

Снижение курса рубля объяснили слабостью торгового баланса из-за импорта

Снижение курса рубля объяснили слабостью торгового баланса из-за импорта

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Филипп Киркоров заявил, что готов стать Дедом Морозом на новогоднем корпоративе за 12 млн рублей

Вчера, 16:14

Павел Прилучный и Карина Разумовская воссоединились по случаю 10-летия сериала «Мажор»

Вчера, 15:02

«Как таких земля носит вообще»: Киркоров не хочет даже слышать об Ивлеевой

Вчера, 13:33

Депутат Бессараб сочла нежизнеспособной идею выплаты 13-й пенсии на день рождения

Вчера, 12:38

Экс-глава ЦБ прогнозирует, что регулятор на заседании 20 декабря поднимет ключевую ставку до 22%

13-12-2024, 16:45

Лариса Гузеева пострадала из-за жемчуга во время съемок «Новогодней ночи» на Первом канале

13-12-2024, 16:12

Снижение курса рубля объяснили слабостью торгового баланса из-за импорта

13-12-2024, 12:57

«У меня 100 процентов РПП»: Алана Мамаева высказалась о своей экстремальной худобе

13-12-2024, 12:43

SHOT: У знаменитой советской актрисы Галины Польских диагностировано неизлечимое заболевание легких

13-12-2024, 12:21

В Петербурге женщина заявила, что ее на корпоративе изнасиловал «призрак»

13-12-2024, 11:55

62-летняя россиянка забеременела от 35-летнего мужа-американца благодаря сделанному в Москве ЭКО

12-12-2024, 16:23

Врач Садыков рассказал, какая еда быстро уносит здоровье после 40 лет

12-12-2024, 15:55

13 декабря — день апостола Андрея Первозванного: Приметы, что можно делать, а что нельзя

12-12-2024, 15:22

41-летняя Светлана Светикова объявила, что ждет третьего ребенка

10-12-2024, 14:49

Блогерша Настя Ивлеева объявила, что вышла замуж: имя избранника держит в секрете

10-12-2024, 14:21

В России допустили появление на территории Сирии сразу нескольких государств

10-12-2024, 12:26

«Я себя не мучаю»: Лолита призналась, что любит ночные перекусы и терпеть не может спорт

9-12-2024, 16:51

«Его ждет почетная старость в РФ»: Политолог Лямин заявил, что Москва никому не выдаст Асада

9-12-2024, 12:47

Башар Асад прилетел в Москву, Россия предоставила ему убежище - ТАСС

8-12-2024, 21:07

В сети вспомнили слова покойного Жириновского о том, что Эрдоган хотел свергнуть Асада, чтобы стать региональным лидером

8-12-2024, 15:39

Новости партнеров
2023
ru-RU