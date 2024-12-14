Павел Прилучный и Карина Разумовская воссоединились по случаю 10-летия сериала «Мажор»

Актеры Павел Прилучный и Карина Разумовская, сыгравшие главные роли в сериале «Мажор», снова воссоединились на съемочной площадке. Вместе они снялись в юбилейном спецэпизоде культовой франшизы. Он называется «Мажор 10 лет».

10-летие Вселенной «Мажор»

Исполнители ролей Игоря Соколовского и Виктории Родионовой вместе с другими членами съемочной группы вспомнили, как начинался процесс создания сериала, поделились любимыми сценами и обсудили, насколько сильно за десять лет изменились их экранные герои.