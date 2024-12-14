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«Синдром новогодней елки»: какими симптомами проявляется и как его предотвратить

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«Синдром новогодней елки»: какими симптомами проявляется и как его предотвратить
Здоровье / Полезно знать
Фото из открытых источников

Новогодние елки и украшения могут вызывать аллергию

Если вы начали часто чихать после того, как установили новогоднюю ель дома, возможно, у вас «синдром рождественской елки». Так принято называть аллергическую реакцию на хвойное деревце или же украшения.

По информации UCLA Health , относительно небольшой процент людей страдает таким видом аллергии.

Основные его симптомы - чихание, кашель и хрипы

Аллергия может быть не только при нахождении в квартире живой елки или сосны, но и искусственной. Надо понимать, что ее провоцирует вовсе не деревце, а пыль, пыльца или плесень.

У большинства людей с «синдромом новогодней елки» нет аллергии на само деревце из лесу. Лишь у небольшого количества терпены - соединения, которые придают елям и соснам великолепный хвойный аромат, могут спровоцировать аллергическую реакцию при прикосновении или вдыхании запаха.

Согласно исследованиям, на елках может находиться до 50 видов плесени. Споры ее могут осесть в доме. Чем дольше стоит елка в помещении, тем больше спор становится.

Плесень представляет серьезную угрозу для здоровья, поскольку поражает дыхательные пути и вызывает такие симптомы, как приступы астмы, хрипы, чихание, кашель, зуд в глазах, а также их слезоточивость.

Как избежать «синдрома новогодней елки»?

Рекомендуется перед тем, как принести живое деревце в дом, тщательно его встряхнуть. Сосну будет нелишним промыть водой из шланга, а затем тщательно ее просушить. Для избавления от плесени и мусора также можно использовать воздушный компрессор.

После того, как елка будет установлена, желательно использовать очиститель воздуха.

Искусственные новогодние деревья, которые целый год пылились в коробке, сначала надо пропылесосить. В идеале также «выкупать», если позволяет конструкция и елка сильно покрылась пылью.

Информационное агентство «Informing»

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