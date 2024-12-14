Утомившаяся на съемках «Новогодней ночи» Лариса Гузеева улетела в Стамбул

Утомившаяся на съемках «Новогодней ночи на Первом» актриса и телеведущая Лариса Гузеева решила отдохнуть за рубежом перед вереницей зимних праздников. Звезда улетела в Турцию.
Гузеева вышла с поклонниками на связь в социальной сети и проинформировала, что в настоящее время находится в Стамбуле.
Предполагая многочисленные предположения об эмиграции из России, артистка поспешила их сразу же опровергнуть
Звезда фильма «Теща» время от времени бывает за границей. Недавно она вернулась с Бали. На острове актриса побывала впервые. Более того, на Бали она обзавелась собственной недвижимостью - купила особняк с панорамным видом на океан.
Гузеева планирует приезжать туда вместе с семьей на отдых раз в год. В остальное время, по совету риелтора, она, вероятнее всего, будет сдавать свою виллу в аренду.