Утомившаяся на съемках «Новогодней ночи» Лариса Гузеева улетела в Стамбул

Утомившаяся на съемках «Новогодней ночи на Первом» актриса и телеведущая Лариса Гузеева решила отдохнуть за рубежом перед вереницей зимних праздников. Звезда улетела в Турцию.

Гузеева вышла с поклонниками на связь в социальной сети и проинформировала, что в настоящее время находится в Стамбуле.

Предполагая многочисленные предположения об эмиграции из России, артистка поспешила их сразу же опровергнуть

«Я прилетела в Стамбул. Нет, не останусь здесь жить! Потому что люблю Москву. Это мой любимый город, я о нем мечтала. Обожаю Россию. Да и какой Новый год без снега?! Просто приехала сюда, потому что много работала, устала. Отдохну и прилечу обратно», — заверила Лариса Гузеева.

Звезда фильма «Теща» время от времени бывает за границей. Недавно она вернулась с Бали. На острове актриса побывала впервые. Более того, на Бали она обзавелась собственной недвижимостью - купила особняк с панорамным видом на океан.

Гузеева планирует приезжать туда вместе с семьей на отдых раз в год. В остальное время, по совету риелтора, она, вероятнее всего, будет сдавать свою виллу в аренду.



