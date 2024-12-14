Информинг » Знаменитости » Утомившаяся на съемках «Новогодней ночи» Лариса Гузеева улетела в Стамбул

Утомившаяся на съемках «Новогодней ночи» Лариса Гузеева улетела в Стамбул

Image 16+
Утомившаяся на съемках «Новогодней ночи» Лариса Гузеева улетела в Стамбул
Знаменитости
Фото из открытых источников

Утомившаяся на съемках «Новогодней ночи на Первом» актриса и телеведущая Лариса Гузеева решила отдохнуть за рубежом перед вереницей зимних праздников. Звезда улетела в Турцию.

Гузеева вышла с поклонниками на связь в социальной сети и проинформировала, что в настоящее время находится в Стамбуле.

Предполагая многочисленные предположения об эмиграции из России, артистка поспешила их сразу же опровергнуть

«Я прилетела в Стамбул. Нет, не останусь здесь жить! Потому что люблю Москву. Это мой любимый город, я о нем мечтала. Обожаю Россию. Да и какой Новый год без снега?! Просто приехала сюда, потому что много работала, устала. Отдохну и прилечу обратно», — заверила Лариса Гузеева.

Звезда фильма «Теща» время от времени бывает за границей. Недавно она вернулась с Бали. На острове актриса побывала впервые. Более того, на Бали она обзавелась собственной недвижимостью - купила особняк с панорамным видом на океан. 

Гузеева планирует приезжать туда вместе с семьей на отдых раз в год. В остальное время, по совету риелтора, она, вероятнее всего, будет сдавать свою виллу в аренду.


Информационное агентство «Informing»

SHOT: У знаменитой советской актрисы Галины Польских диагностировано неизлечимое заболевание легких

SHOT: У знаменитой советской актрисы Галины Польских диагностировано неизлечимое заболевание легких

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Филипп Киркоров заявил, что готов стать Дедом Морозом на новогоднем корпоративе за 12 млн рублей

Вчера, 16:14

Павел Прилучный и Карина Разумовская воссоединились по случаю 10-летия сериала «Мажор»

Вчера, 15:02

«Как таких земля носит вообще»: Киркоров не хочет даже слышать об Ивлеевой

Вчера, 13:33

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна объявила о беременности

Вчера, 12:11

Утомившаяся на съемках «Новогодней ночи» Лариса Гузеева улетела в Стамбул

Вчера, 11:34

Лариса Гузеева пострадала из-за жемчуга во время съемок «Новогодней ночи» на Первом канале

13-12-2024, 16:12

Hollywood Reporter: В Калифорнии случайно обнаружили записи неизданных песен Майкла Джексона

13-12-2024, 15:53

«У меня 100 процентов РПП»: Алана Мамаева высказалась о своей экстремальной худобе

13-12-2024, 12:43

SHOT: У знаменитой советской актрисы Галины Польских диагностировано неизлечимое заболевание легких

13-12-2024, 12:21

Блогер Сардаров заявил, что уехавшим из России свобода слова за границей ничего не дает

12-12-2024, 13:25

41-летняя Светлана Светикова объявила, что ждет третьего ребенка

10-12-2024, 14:49

Блогерша Настя Ивлеева объявила, что вышла замуж: имя избранника держит в секрете

10-12-2024, 14:21

Жене Валерия Меладзе Альбине Джанабаевой пришлось отменить концерт в Испании - не расходятся билеты

10-12-2024, 11:46

«Я себя не мучаю»: Лолита призналась, что любит ночные перекусы и терпеть не может спорт

9-12-2024, 16:51

Актриса Юлия Снигирь «выгуляла» сумку Prada Cleo за 260 тысяч рублей

6-12-2024, 17:59

Стало известно, на кого Барри Кеоган променял Сабрину Карпентер

6-12-2024, 14:42

Елена Преснякова призналась, что почти не переписывается с переехавшим жить в США внуком Никитой

5-12-2024, 10:06

Лия Ахеджакова, отыграв спектакль в США, произнесла слова «Слава Украине»

5-12-2024, 09:47

Россияне имеют возможность купить на «Авито» вещи Сергея Безрукова и Ксении Собчак

4-12-2024, 14:16

«Я в шоке»: Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о пополнении в семье

4-12-2024, 13:13

Новости партнеров
2023
ru-RU