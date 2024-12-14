Информинг » В России » Происшествия » В США двухлетний ребенок застрелил собственную мать

В США двухлетний ребенок застрелил собственную мать

Image 16+
В США двухлетний ребенок застрелил собственную мать
Происшествия / В Мире
Фото из открытых источников

В штате Калифорния (США) разыгралась трагедия. Двухлетний ребенок нашел в спальне своей матери принадлежащий ее возлюбленному пистолет и случайно застрелил ее. Подробности происшествия рассказал британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, погибшей женщине было всего 22 года. Ее двухлетний ребенок был у нее в спальне и наткнулся на оружие.

Пистолет, к сожалению, оказался заряженным

Обнаружив оружие, малыш принял его за игрушку и нажал на курок. В результате выстрела женщина погибла.

Без матери остался не только двухлетний мальчик, но и ее младший ребенок, которому от роду всего восемь месяцев.

Как установило следствие, пистолет в спальне оставил 18-летний бойфренд женщины. Он был заключен под стражу из-за обвинений в небрежном хранении оружия и создании угрозы для жизни ребенка, но спустя некоторое время отпущен под залог.

Информационное агентство «Informing»

В Петербурге женщина заявила, что ее на корпоративе изнасиловал «призрак»

В Петербурге женщина заявила, что ее на корпоративе изнасиловал «призрак»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В США двухлетний ребенок застрелил собственную мать

Вчера, 13:07

В Петербурге женщина заявила, что ее на корпоративе изнасиловал «призрак»

13-12-2024, 11:55

В США лидера секты многоженцев приговорили к 50 годам тюрьмы за похищение девочек

10-12-2024, 13:25

AFP: в Дамаске загорелся дворец Башара Асада

8-12-2024, 16:24

В США 17-летняя девушка вырезала сердце своему новорожденному ребенку

3-12-2024, 11:44

В Британии двухлетний мальчик умер от обезвоживания, пролежав в ногах скончавшегося от сердечного приступа отца

29-11-2024, 13:20

Daily Star: В Британии женщина родила дочь и три года прятала ее в ящике кровати

27-11-2024, 16:12

Школьник, обвиняемый в двойном убийстве в Екатеринбурге, вел себя хладнокровно на допросе

15-11-2023, 14:15

За день до убийства школьницы из Екатеринбурга соседи слышали крики в подъезде

14-11-2023, 18:31

E1.RU: Солдат-срочник Булатов записал другу видео из части в Елани и выпал из окна

14-11-2023, 18:24

Стало известно, кто погиб при пожаре в многоэтажке на Юго-Западе Екатеринбурга

17-10-2023, 18:48

E1.RU вспомнил хронологию убийства и поисков Ксении Каторгиной

13-10-2023, 19:42

Подозреваемый в убийстве 14-летней сестры 21-летний парень из Уфы лежал в психбольнице

11-10-2023, 10:14

Стали известны страшные подробности убийства 14-летней девочки Юлианы в Уфе

11-10-2023, 10:02

«Пыталась похудеть»: страшную находку нашли у молодой женщины врачи из Башкирии

3-10-2023, 21:33

Школы Волгограда оказались беззащитны перед 12-летними блатными рецидивистами

3-10-2023, 12:15

Восьмиклассник из 81-й школы на Уралмаше пожаловался на осколок стекла в школьном обеде

27-09-2023, 11:09

Опубликованы фото останков студента, пропавшего на Урале 6 лет назад

25-09-2023, 20:23

Hürriyet: в Турции сириец убил 32-летнюю россиянку куском стекла

25-09-2023, 20:19

Экстремалу из Франции отрезало голову крылом самолёта

25-09-2023, 17:11

Новости партнеров
2023
ru-RU