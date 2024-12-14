В США двухлетний ребенок застрелил собственную мать

В штате Калифорния (США) разыгралась трагедия. Двухлетний ребенок нашел в спальне своей матери принадлежащий ее возлюбленному пистолет и случайно застрелил ее. Подробности происшествия рассказал британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, погибшей женщине было всего 22 года. Ее двухлетний ребенок был у нее в спальне и наткнулся на оружие.

Пистолет, к сожалению, оказался заряженным

Обнаружив оружие, малыш принял его за игрушку и нажал на курок. В результате выстрела женщина погибла.

Без матери остался не только двухлетний мальчик, но и ее младший ребенок, которому от роду всего восемь месяцев.

Как установило следствие, пистолет в спальне оставил 18-летний бойфренд женщины. Он был заключен под стражу из-за обвинений в небрежном хранении оружия и создании угрозы для жизни ребенка, но спустя некоторое время отпущен под залог.