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Bloomberg сообщил, что из-за глобального потепления перец чили стал менее острым

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Bloomberg сообщил, что из-за глобального потепления перец чили стал менее острым
В Мире / Экономика
Фото из открытых источников

Перец чили, всегда отличавшийся жгучестью, стал менее острым. На это повсеместно жалуются повара и производители соусов. Ученые же говорят, что специя теряет остроту из-за глобального потепления.

Сейчас разрабатываются сценарии, которые помогли бы растению приспособиться к нынешним климатическим условиям

Обильные осадки приводят к тому, что овощ насыщается влагой, вследствие чего концентрация капсаицина, отвечающего за жгучесть, снижается.

Как сообщило агентство Bloomberg, из-за снижения остроты перца чили некоторым производителям пришлось сократить на треть выпуск своей продукции. Способствовал этому и неурожай из-за плохих погодных условий.

С ним столкнулись аграрии Малайзии, Китая и Мексики. 

Сложившийся дефицит красных зимних халапеньо привел к тому, что производитель соусов Huy Fong Foods (США) вынужден был на несколько месяцев приостановить работу своего производства.

Информационное агентство «Informing»

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