«Мошенники могут оформить на вас микрозайм»: Юрист Адамс предупредил о недопустимости разглашения номера СНИЛС

Номер СНИЛС ни в коем случае нельзя разглашать, поскольку мошенники могут использовать его в своих целях, в том числе для оформления микрозайма на имя человека. Об этом россиян в беседе с «Газетой.ру» предупредил гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

По его словам, главная цель, которую преследуют аферисты - получить доступ к аккаунту своей жертвы на портале «Госуслуги». Если у них имеется СНИЛС человека, процесс взлома учетной записи и восстановления упрощается.

Через «Госуслуги» мошенники могут добраться до важных персональных данных, в том числе о сведениях из паспорта, налоговой, информации о движимом и недвижимом имуществе.

Адамс привел некоторые примеры

Так, аферисты могут попытаться оформить субсидии от имени своей жертвы, подав фейковые заявки на выплаты, изменив регистрационные данные. Это может грозить серьезными проблемами для человека.

А еще жертва может потерять свои деньги. Распространенная схема мошенничества через СНИЛС - оформление микрозаймов. Юрист напомнил, что выдающие такие кредиты организации, как правило, не запрашивают от заемщика много документов. Им достаточно небольшого набора сведений для идентификации. Часто-густо таким выступает именно номер СНИЛС.