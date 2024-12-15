Информинг » В России » «Мошенники могут оформить на вас микрозайм»: Юрист Адамс предупредил о недопустимости разглашения номера СНИЛС

«Мошенники могут оформить на вас микрозайм»: Юрист Адамс предупредил о недопустимости разглашения номера СНИЛС

Image 16+
«Мошенники могут оформить на вас микрозайм»: Юрист Адамс предупредил о недопустимости разглашения номера СНИЛС
В России / Полезно знать
Фото из открытых источников

Номер СНИЛС ни в коем случае нельзя разглашать, поскольку мошенники могут использовать его в своих целях, в том числе для оформления микрозайма на имя человека. Об этом россиян в беседе с «Газетой.ру» предупредил гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

По его словам, главная цель, которую преследуют аферисты - получить доступ к аккаунту своей жертвы на портале «Госуслуги». Если у них имеется СНИЛС человека, процесс взлома учетной записи и восстановления упрощается.

Через «Госуслуги» мошенники могут добраться до важных персональных данных, в том числе о сведениях из паспорта, налоговой, информации о движимом и недвижимом имуществе.

Адамс привел некоторые примеры

Так, аферисты могут попытаться оформить субсидии от имени своей жертвы, подав фейковые заявки на выплаты, изменив регистрационные данные. Это может грозить серьезными проблемами для человека.

А еще жертва может потерять свои деньги. Распространенная схема мошенничества через СНИЛС - оформление микрозаймов. Юрист напомнил, что выдающие такие кредиты организации, как правило, не запрашивают от заемщика много документов. Им достаточно небольшого набора сведений для идентификации. Часто-густо таким выступает именно номер СНИЛС.

Информационное агентство «Informing»

Снижение курса рубля объяснили слабостью торгового баланса из-за импорта

Снижение курса рубля объяснили слабостью торгового баланса из-за импорта

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Тяжелые испытания грозят России и Европе: Раскрыто пророчество Матроны Московской

Сегодня, 11:58

«Мошенники могут оформить на вас микрозайм»: Юрист Адамс предупредил о недопустимости разглашения номера СНИЛС

Сегодня, 11:35

Врач Мельникова порекомендовала употреблять не более трех мандаринов в сутки

Сегодня, 10:50

Почти половина россиян не собирается смотреть праздничные телепрограммы в новогоднюю ночь

Сегодня, 10:32

Филипп Киркоров заявил, что готов стать Дедом Морозом на новогоднем корпоративе за 12 млн рублей

Вчера, 16:14

Павел Прилучный и Карина Разумовская воссоединились по случаю 10-летия сериала «Мажор»

Вчера, 15:02

«Как таких земля носит вообще»: Киркоров не хочет даже слышать об Ивлеевой

Вчера, 13:33

Депутат Бессараб сочла нежизнеспособной идею выплаты 13-й пенсии на день рождения

Вчера, 12:38

Экс-глава ЦБ прогнозирует, что регулятор на заседании 20 декабря поднимет ключевую ставку до 22%

13-12-2024, 16:45

Лариса Гузеева пострадала из-за жемчуга во время съемок «Новогодней ночи» на Первом канале

13-12-2024, 16:12

Снижение курса рубля объяснили слабостью торгового баланса из-за импорта

13-12-2024, 12:57

«У меня 100 процентов РПП»: Алана Мамаева высказалась о своей экстремальной худобе

13-12-2024, 12:43

SHOT: У знаменитой советской актрисы Галины Польских диагностировано неизлечимое заболевание легких

13-12-2024, 12:21

В Петербурге женщина заявила, что ее на корпоративе изнасиловал «призрак»

13-12-2024, 11:55

62-летняя россиянка забеременела от 35-летнего мужа-американца благодаря сделанному в Москве ЭКО

12-12-2024, 16:23

Врач Садыков рассказал, какая еда быстро уносит здоровье после 40 лет

12-12-2024, 15:55

13 декабря — день апостола Андрея Первозванного: Приметы, что можно делать, а что нельзя

12-12-2024, 15:22

41-летняя Светлана Светикова объявила, что ждет третьего ребенка

10-12-2024, 14:49

Блогерша Настя Ивлеева объявила, что вышла замуж: имя избранника держит в секрете

10-12-2024, 14:21

В России допустили появление на территории Сирии сразу нескольких государств

10-12-2024, 12:26

Новости партнеров
2023
ru-RU