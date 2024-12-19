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Египет сочли самой опасной страной для новогодних путешествий россиян

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Египет сочли самой опасной страной для новогодних путешествий россиян
В Мире
Фото из открытых источников

Аналитики Страхового дома ВСК сочли Египет самой опасной страной для новогодних путешествий россиян по итогам статистики, которую получили. Об этом пишет «Лента».

На Египет приходится 46 процентов страховых случаев. Причем, если смотреть в разрезе этой страны, то больше всего их - 60% - в Хургаде.

На втором месте в списке - Объединенные Арабские Эмираты. На эту страну приходится 5,5% страховых случаев, больше всего - в Дубае.

Далее следуют Индия (5,3%, Гоа), Шри-Ланка с 3,3% (Унаватуна и Хиккадува).

Самым безопасным направлением для новогоднего отдыха страховики-аналитики сочли Турцию. На ее курорты приходится только 0,2% происшествий с россиянами.

Информационное агентство «Informing»

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