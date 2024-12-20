Астролог Василиса Володина назвала наиболее благоприятное время для заключения браков в 2025 году

Знаменитый российский астролог Василиса Володина рассказала всем влюбленным страны, когда стоит связывать себя узами брака, чтобы он не распался, а семейная жизнь удалась и была на радость. Прогноз был озвучен в рамках проекта «ОКно в 2025».

Начало 2025 года - не самое лучшее время для замужества и женитьбы

Даже новые знакомства заводить не рекомендуется. А причина - в ретроградном Меркурии и ретроградной Венере. До апреля 2025 года лучше работать над настоящими отношениями.

В частности, проговаривать с партнером обиды, если такие накопились, мириться друг с другом. Но ни в коем случае не связывать себя узами брака.

Правда, по словам Володиной, совет не распространяется на пары, которые после развода решились на вторую попытку и снова захотели идти по жизни вместе.