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Астролог Василиса Володина назвала наиболее благоприятное время для заключения браков в 2025 году

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Астролог Василиса Володина назвала наиболее благоприятное время для заключения браков в 2025 году
Гороскопы
Фото из открытых источников

Знаменитый российский астролог Василиса Володина рассказала всем влюбленным страны, когда стоит связывать себя узами брака, чтобы он не распался, а семейная жизнь удалась и была на радость. Прогноз был озвучен в рамках проекта «ОКно в 2025».

Начало 2025 года - не самое лучшее время для замужества и женитьбы

Даже новые знакомства заводить не рекомендуется. А причина - в ретроградном Меркурии и ретроградной Венере. До апреля 2025 года лучше работать над настоящими отношениями.

В частности, проговаривать с партнером обиды, если такие накопились, мириться друг с другом. Но ни в коем случае не связывать себя узами брака.

Правда, по словам Володиной, совет не распространяется на пары, которые после развода решились на вторую попытку и снова захотели идти по жизни вместе.

«Но в целом время для брака не очень подходящее, особенно март, потому что там, в марте, нас ждут ещё два затмения: 14 и 29 числа», - указала астролог.

Наиболее благоприятные периоды для сочетания браком - с 14 по 29 апреля и с 14 октября по 6 ноября.

С середины октября и до начала ноября также лучшее время для внесения гармонии в уже существующие отношения, заключила Володина.


Информационное агентство «Informing»

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