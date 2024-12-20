«Страшное ожидает нас время»: голодом, войной и катаклизмами грозят миру христианские святые

СМИ обнародовали толкование предсказаний, зашифрованных в священных книгах. В большинстве из них говорится о страшных испытаниях, которые грядут. Но все же есть и надежда на будущее.

Древние пророчества толкуют по-разному. Поэтому прочитав о чем-то нехорошем, не стоит паниковать - возможно, это касалось даже не наших времен.

«Страшное ожидает нас время...»

К примеру, в посланиях конца 19 века преподобный Анатолий Оптинский предупреждал о конце света. Более того, говорил, что виновником его станет Китай. Неясно, имел он в виду какой-либо вооруженный конфликт, либо же таким образом предвидел пандемию коронавируса.

Старец Исаакий предупреждал о приходе Антихриста, когда начнут закрываться храмы. Он просил Господа укрепить людей.

«Страшное ожидает нас время. Ремонты храмов будут продолжаться до самого коронования Антихриста, и у нас благолепие будет небывалое», — приводит слова Исаакия ИА «Кулик».

Страшные строки содержатся в последней книге Нового Завета «Апокалипсис». Там идет речь о четырех всадниках, вместе с которыми придут войны, катаклизмы, смерть и голод.

Священнослужители советуют верить в лучшее будущее. Согласно писаниям, жизнь на Земле не исчезнет, пока будут праведники и вера в Бога.



