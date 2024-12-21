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Ирина Шейк, проживающая в США, готовится встречать Новый год в русском стиле

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Ирина Шейк, проживающая в США, готовится встречать Новый год в русском стиле
В Мире / Знаменитости
Фото: Соцсети

Российская супермодель Ирина Шейк, много лет проживающая в Нью-Йорке (США), готовится встречать Новый год в русском стиле.
Подготовку к празднику бывшая возлюбленная Брэдли Купера уже начала. Более того, Ирина провела своего рода репетицию.

Подписчикам социальной сети она показала, что стоит на её праздничном столе.

Меню звезды подиума действительно продумано с учётом наших национальных традиций.

На столе знакомые каждому русскому винегрет, блины, а также ржаной хлеб и икра - не заморская, баклажанная, а настоящая чёрная.
 В преддверии католического Рождества Ирина Шейк вместе со своей дочерью устроили вечеринку для друзей и знакомых в русском стиле.
Гостей угощали блюдами, которые попали на фото, а также вручили им сладкие подарки. Паковала их семилетняя наследница супермодели. В пакетах были конфетки от российских производителей. Звездой сладкого подарка стала всем известная шоколадка под названием «Алёнка».

Судя по всему, довольны остались не только гости Ирины Шейк и её дочери, но и российские подписчики. Они поблагодарили супермодель за то, что не забывает о своей родине, устраивает тематические вечеринки. А производители конфет, по их мнению, за рекламу их продукции на весь мир.

Информационное агентство «Informing»

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