Отметившая 105-летие британка поделилась своим секретом долголетия

Жительница британского города Ньюкасл Ирэн Гилберт недавно отпраздновала свой 105-й день рождения. Женщина прибывает в здравом уме и не жалуется на память, поэтому она с удовольствием ответила на вопросы журналистов, в том числе раскрыла и свой секрет долголетия.

По словам британки, в течение всей своей жизни она употребляла в пищу много свежих овощей и фруктов, а также мясо - исключительно высокого качества.

Дешевого британка никогда не покупала

Родственники подтвердили, что она говорит правду.

Рассказ Ирен они дополнили тем, что в последние года она начала налегать еще и на шоколад. Он часто присутствует в ее рационе, правда, в небольшом количестве.

У Гилберт есть трое внуков и пятеро правнуков. Правда, доживает она свою длинную жизнь не вместе с ними, а в доме для пожилых людей.