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Ученые: интернет может стать антидепрессантом для пожилых людей

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Ученые: интернет может стать антидепрессантом для пожилых людей
В Мире / Новости науки / Здоровье
Фото из открытых источников

Ученые из Университета Гонконга по результатам проведенного исследования пришли к выводам, что регулярное использование интернета людьми старше 50 лет оказывает положительное влияние на их психическое здоровье. Результаты их работы опубликованы на страницах журнала Nature Human Behaviour.

Во вступительной части своего анализа исследователи приводят статистику Всемирной организации здравоохранения.

Согласно её данным, около 14% людей от 55 лет и старше страдают депрессией

Проведенные исследования показали, что благодаря общению в социальной сети посредством интернета, а также доступа к информации, особенно развлекательного характера, он становится эффективным инструментом для поддержки психоэмоционального состояния пожилых людей.

Всего исследованиями было охвачено 87.000 человек из 23 стран мира в возрасте от 50 до 75 лет. Установлено, что пользовавшиеся интернетом, чаще сообщали ученым у хорошем настроении, их реже накрывали симптомы депрессии.

Особенно полезной всемирная информационная паутина оказалась для людей с ограниченной подвижностью либо низкой социальной активностью.

Показатели депрессии у тех, кто пользовался интернетом, были в среднем на 0,09 пункта ниже, удовлетворенность жизнью на 0,07 пункта выше, чем у тех, кто доступа к интернету не имеет.

Ученые намерены продолжить исследование в данной области с тем, чтобы иметь возможность учесть и негативные аспекты влияния интернета на пожилых людей.

В частности, речь идет о зависимости от социальных сетей.

Информационное агентство «Informing»

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