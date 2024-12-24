О третьем пророчестве Фатимы и роли России рассказал отец Александр Волков

Третье пророчество Фатимы, в котором идёт речь о предсказании девы Марии, явившейся трем пастушкам в Португалии в 1917 году, окутано множеством тайн. Текст послания был раскрыт Ватиканом в 2000 году, но многие верующие всё ещё считают, что Святой Престол часть истинного содержания пророчества скрыл, опасаясь всеобщей паники.

Протоиерей Александр Волков, настоятель храма святителя Николая в Москве, утверждает, что Ватикан опубликовал полный текст третьего пророчества.

В нём идёт речь о страданиях церкви, гонениях верующих.

«Толкование данного пророчества - сложная богословская задача, однако нет никаких оснований полагать, что Ватикан что-нибудь скрывает. Церковь всегда открыта для диалога« - пояснил он в беседе с изданием »Новосвят».



Невзирая на то, что с подачи журналистов существуют различные интерпретации третьего пророчества, важно помнить, подчеркнул отец Александр, что вера - это не страх перед будущим, а надежда на спасение рода человеческого.