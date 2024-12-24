О третьем пророчестве Фатимы и роли России рассказал отец Александр Волков

Третье пророчество Фатимы, в котором идёт речь о предсказании девы Марии, явившейся трем пастушкам в Португалии в 1917 году, окутано множеством тайн. Текст послания был раскрыт Ватиканом в 2000 году, но многие верующие всё ещё считают, что Святой Престол часть истинного содержания пророчества скрыл, опасаясь всеобщей паники.
Протоиерей Александр Волков, настоятель храма святителя Николая в Москве, утверждает, что Ватикан опубликовал полный текст третьего пророчества.
В нём идёт речь о страданиях церкви, гонениях верующих.
Невзирая на то, что с подачи журналистов существуют различные интерпретации третьего пророчества, важно помнить, подчеркнул отец Александр, что вера - это не страх перед будущим, а надежда на спасение рода человеческого.