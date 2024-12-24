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Валерий Меладзе признался, что встречая Деда Мороза, всегда трогает его за бороду и загадывает желание

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Валерий Меладзе признался, что встречая Деда Мороза, всегда трогает его за бороду и загадывает желание
Знаменитости
Фото из открытых источников

Новогодние праздники - время волшебства, предвкушения настоящего чуда. Их с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Даже знаменитости не исключение.

Популярный российский певец Валерий Меладзе недавно признался подписчикам в социальной сети, что каждый раз, встречая Деда Мороза на улице, корпоративах или на концертах, он трогает его за бороду и загадывает желание.

 

Артист не уточнил, сколько из загаданного за многие годы уже сбылось. Но все же интересно: есть ли в списке мужа Альбины Джанабаевой желание снова начать выступать на сцене в России?

Напомним, что после скандала на новогоднем корпоративе в Дубае, когда исполнитель ответил на украинское национальное приветствие, его даже хотели признать иноагентом. Сейчас Меладзе по России не гастролирует.

Информационное агентство «Informing»

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