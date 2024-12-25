«Когда приходит год молодой, а старый уходит прочь»: необычные способы загадывания желаний в волшебную новогоднюю ночь

Самая волшебная ночь в году - новогодняя. По классике. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается...

Новогодних ритуалов множество. РИА «Informing» решил рассказать о самых распространенных. Тех, которые опробовали миллионы. Говорят, они и вправду работают. А не хотите ль проверить?

Красные трусы. Или, может, все-таки зеленые?

Для того, чтобы в Новом году все было гладко, а, особенно, для привлечения богатства, принято забрасывать незадолго до боя курантов на люстру красные трусы. Не новые - те, которые человек уже успел поносить.

Многие верят в эту примету. Говорят, что она точно работает. Некоторые отечественные селебрити не дадут соврать. Как-то на программе у Леры Кудрявцевой об этом шла речь.

Вы удивитесь во время серфинга в интернете, когда узнаете, сколько знаменитостей забрасывают люстры своими красными трусами...

Если в доме гости, их, возможно, это несколько смутит. Но больше вероятность, что развеселит всю честную компанию...

2025 год - год Зелёной Деревянной Змеи. Астрологи утверждают, что она не любит красный цвет. Так может забрасывать надо трусы зелёного цвета? На сей счёт ничего сказать не можем - найти информацию не удалось.

Но один момент точно можем прояснить. Встречать этот Новый год лучше в трусах зелёного цвета. Совет астрологов одинаково применим как для мужчин, так и для женщин.

Исполнение заветного желания

Не откроем Америку, но всё же напомним распространенную практику. Люди в преддверии Нового года записывают свое заветное желание на клочке бумаги. Затем есть два варианта для того, чтобы оно обязательно сбылось. Первый - бумажку с желанием необходимо быстро съесть под бой курантов, а затем запить игристым.

Второй - сжечь ровно в полночь. Осторожность никто не отменял - сделать это надо аккуратно, на блюдечке или тарелке, чтобы пожар не устроить.

Все эти способы загадывания желаний работающие. Главное, верить, что все задуманное сбудется!