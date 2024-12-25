Земфира кардинально изменила внешность

Российская певица Земфира Рамазанова*, она же просто Земфира (включена Минюстом в реестр иноагентов в РФ, - Ред.) на своей странице в Instagram** (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории России) поздравила подписчиков с католическим Рождеством.

Публикацию 48-летняя рокерша проиллюстрировала собственным изображением, где предстала в совершенно новом имидже

Земфиру* все привыкли видеть брюнеткой. Однако на чёрно-белом снимке она - яркая блонда.

Позировала певица у имитирующей корни дерева декорации.

Преображение знаменитости можно назвать радикальным еще и потому, что, кроме длинных белых волос она решилась и на макияж, который выгодно подчеркнул ее глаза и скулы.