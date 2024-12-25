«Жена бандита»: поклонники определились с ролью, которую бы могла сыграть певица Нюша в кино о 90-х

Певица Нюша продолжает удивлять своих фанатов. Недавно она выбралась в длинной шубке и туфлях в заснеженный лес на фотосессию, а сегодня предстала в совершенно новом, неожиданным для себя образе. Артистка сфотографировалась в красной олимпийке с добавлением чёрного и белого цветов, а также кожаной мини-юбки.

«Если бы я играла в кино из девяностых, то в каком бы фильме?» - поинтересовалась Нюша у своей аудитории.

Ответы публики удивили.

«Да снимись уже хоть в каком-нибудь фильме»,- написал один из подписчиков звезды.