«Жена бандита»: поклонники определились с ролью, которую бы могла сыграть певица Нюша в кино о 90-х

Певица Нюша продолжает удивлять своих фанатов. Недавно она выбралась в длинной шубке и туфлях в заснеженный лес на фотосессию, а сегодня предстала в совершенно новом, неожиданным для себя образе. Артистка сфотографировалась в красной олимпийке с добавлением чёрного и белого цветов, а также кожаной мини-юбки.
Ответы публики удивили.
«Фильм Интердевочка. Есть ещё ассоциация с песней, когда вы первый раз появились в этом костюме«, «Основной инстинкт», »Жену бандита могла бы сыграть однозначно»,- поделились своими версиями фолловеры.