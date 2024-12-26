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KEY CAPITAL: среднестатистический россиянин на свой годовой заработок может купить 4 квадратных метра жилья

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KEY CAPITAL: среднестатистический россиянин на свой годовой заработок может купить 4 квадратных метра жилья
В России / Экономика
Фото из открытых источников

Среднестатистический россиянин на свой заработок за год может купить порядка четырех квадратных метров жилья - это если идет речь о новостройке. На «вторичке» - и того меньше. Данные о том, что годового заработка хватает на четыре квадрата, приводит в своей статье «Газета.Ru», ссылаясь на проведенное аналитиками Key Capital исследование.

Средний доход в РФ в ноябре составил немногим более 60 тысяч рублей в месяц

Таким образом, за год человек зарабатывает до 720 тысяч рублей. Сколько жилья он может купить в новостройке, если цена квадрата достигла 180 тысяч рублей? Правильно, порядка 4 метров. Однако это если говорить в целом.

Стоимость жилья варьируется от региона к региону. Самое доступное по цене оно в Чечне. Стоимость одного квадратного метра там около 40 тысяч рублей при среднегодовом доходе жителя в размере 516 тысяч рублей. Таким образом, граждане Республики имеют возможность купить на заработанные деньги, при условии, если ничего не будет потрачено, 13 квадратных метров.

Доступным оказалось жилье и в Ямало-Ненецком автономном округе. Проживающие там на свой годовой доход имеют возможность накопить на 10 квадратных метров - один стоит порядка 160 тысяч рублей. Среднегодовой доход жителя - 1,68 миллиона рублей в год.

Третье место - за Вологодской областью. При средней зарплате в 47 тысяч рублей в месяц жители могут накопить за год на восемь квадратных метров жилья в новостройке.

Меньше всего могут себе позволить жители республики Тыва (2,9 квадратных метра), Карачаево-Черкесии (3 квадратных метра), республики Крым (3,6 квадратных метра) и Севастополя (3,7 квадратных метра).

Исследование проводилось в декабре.

Информационное агентство «Informing»

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