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Metro: В Великобритании у девушки менопауза началась в 15 лет

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Metro: В Великобритании у девушки менопауза началась в 15 лет
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Принято считать, что ранний климакс у женщин развивается у 30-40 лет. Однако у девушки из Великобритании менопауза началась, когда она даже не достигла совершеннолетия - в 15 лет. О ней написала газета Metro.

Медики у 15-летней Аннабель Гонтлетт диагностировали преждевременную недостаточность яичников

И в этом ее приговор - не успев повзрослеть и стать матерью, ей уже придется распрощаться навсегда с мыслью родить ребенка самостоятельно.

Британка в беседе с журналистами поведала, что первые симптомы климакса у нее начали проявляться еще в 13 лет. У девушки прекратились месячные. Кроме того, она начала страдать от сильных приливов. Периодически ежемесячно появлялись и боли в животе.

Аннабель обратилась в больницу. Врачи выслушали ее жалобы, провели обследование и сочли, что у девушки... анорексия. Якобы из-за недостаточного питания у нее и прекратились менструации.

Гонтлетт улучшила рацион, но ее продолжали беспокоить приливы, которые появлялись до 40 дней. На этом фоне у британки все больше проявлялась тревожность, начала беспокоить бессонница.

Она прошла еще одно обследование. Медикам, наконец, удалось выяснить причину ее состояния. Оказалось, что у юной девушки наступил климакс - жизнеспособных яйцеклеток у нее уже не осталось.



Информационное агентство «Informing»

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