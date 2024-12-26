Россияне столкнулись с трудностями при управлении умными лампами Philips Hue

Россияне неожиданно столкнулись с огромными трудностями при управлении умными лампами Philips Hue, сообщает РИА «Информинг». На данный момент сохранилась только возможность, которая доступна далеко не всем.

Доступ к фирменному мобильному приложению оказался заблокирован, жалуются россияне. Даже при попытке сбросить пароль появляются сообщения об ошибке.

Управление умными лампами посредством голосовых помощников «Алиса», «Салют» и «Маруся» попросту недоступно. Однако, как узнала «Газета.ру», возможность управления устройствами Philips Hue посредством Siri, пультов управления умного дома и Bluetooth-пультов, если умные лампы их поддерживают, все еще сохраняется.

Напомним, что с 2022 года, после введения антироссийских санкций, добавление новых устройств интеллектуального освещения Philips Hue в приложения умного дома с отечественными голосовыми помощниками стало невозможным.