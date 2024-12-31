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Три новогодних фильма для создания праздничной атмосферы на кухне

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Три новогодних фильма для создания праздничной атмосферы на кухне
Приметы и Праздники
Фото из открытых источников

Чтобы создать по-настоящему праздничную атмосферу на кухне, пока выготовите салаты, закуски и запекаете мясо, но не хотите потом выходить к столу, словно выжтый лимон, рекомендуем вам включить три новогодних фильма, которые помогут расслабиться во время напряженной подготовки и ощутить предвкушение праздника и настоящего новогоднего чуда.

«Один дома» (Home Alone, 1990)

Классика новогоднего кино, которая никогда не надоедает. Море позитивных эмоций и смеха.

Забавные ситуации, в которые попадает Кевин, и его находчивость в борьбе с грабителями создадут вам праздничное настроение и не помешают готовке, ведь все реплики наверняка знаете наизусть.

«Реальная любовь» (Love Actually, 2003)

Настоящая рождественская сказка, которая расскажет вам множество трогательных историй о любви и человеческих отношениях. Плюс романтическая музыка фоном.

Под нее вы вы сможете с легкостью нарезать салаты и наслаждаться процессом приготовления праздничного ужина.

«Гринч – похититель Рождества» (How the Grinch Stole Christmas, 2000)

Отвлечься от суеты предновогодней подготовки, сделать паузу для того, чтобы передохнуть с чашечкой чая или кофе можно под фильм о зленом тролле.

Какой фильм выбрать? Все зависит от вашего настроения и предпочтений. Можно даже советские и горячо любимые «Ирония судьбы», «Джентльмены удачи» или «Иван Васильевич меняет профессиию».

Информационное агентство «Informing»

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