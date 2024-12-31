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Три полезных новогодних салата из простых продуктов, которые порекомендовал нам приготовить ИИ

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Три полезных новогодних салата из простых продуктов, которые порекомендовал нам приготовить ИИ
Наука и техника / Здоровье / Приметы и Праздники
Фото из открытых источников

Новый год – это не только праздник, но и возможность побаловать себя вкусными блюдами. Увы, традиционные и любимые салаты врачи не могут назвать полезными даже с натяжкой. А гастроэнтерологи советуют ни в коем случае не увлекаться оливье - это настоящая «бомба» для желудка и поджелудочной.

В преддверии главного праздника года РИА «Информинг» осведомился у нейросети, какие три полезных салата из простых продуктов она порекомендовала бы приготовить к новогоднему столу.

Вот что предлагает искусственный интеллект. И главное, обосновывает пользу.

1. Салат с курицей, авокадо и орехами

Почему полезен: Курица – источник белка, авокадо – полезных жиров и витаминов, а орехи – клетчатки и антиоксидантов.

Кроме перечисленных выше ингредиентов понадобятся также помидоры черри, зелень, лимонный сок и оливковое масло.
Приготовление:

Нарезать курицу, авокадо, помидоры.
Смешать все ингредиенты, заправить лимонным соком и оливковым маслом.
Посыпать измельченными орехами и зеленью.

2. Салат с креветками и овощами

Почему полезен: Креветки – источник белка и йода, овощи – витаминов и минералов.

Ингредиенты:

Креветки (отварные)

Огурцы

Помидоры

Болгарский перец

Зелень

Чеснок

Оливковое масло

Сок лимона

Приготовление:

Нарезать овощи соломкой.

Добавить креветки, измельченный чеснок, заправить оливковым маслом и лимонным соком.

3. Салат с фасолью и овощами

Почему полезен: Фасоль – источник растительного белка, клетчатки и витаминов группы В.

Ингредиенты:

Консервированная фасоль (красная или белая)

Помидоры

Огурцы

Лук

Зелень

Оливковое масло

Бальзамический уксус

Приготовление:

Нарезать овощи кубиками.
Смешать с фасолью, заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Информационное агентство «Informing»

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