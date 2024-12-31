Три полезных новогодних салата из простых продуктов, которые порекомендовал нам приготовить ИИ

Новый год – это не только праздник, но и возможность побаловать себя вкусными блюдами. Увы, традиционные и любимые салаты врачи не могут назвать полезными даже с натяжкой. А гастроэнтерологи советуют ни в коем случае не увлекаться оливье - это настоящая «бомба» для желудка и поджелудочной.
В преддверии главного праздника года РИА «Информинг» осведомился у нейросети, какие три полезных салата из простых продуктов она порекомендовала бы приготовить к новогоднему столу.
Вот что предлагает искусственный интеллект. И главное, обосновывает пользу.
1. Салат с курицей, авокадо и орехами
Почему полезен: Курица – источник белка, авокадо – полезных жиров и витаминов, а орехи – клетчатки и антиоксидантов.
Кроме перечисленных выше ингредиентов понадобятся также помидоры черри, зелень, лимонный сок и оливковое масло.
Приготовление:
Нарезать курицу, авокадо, помидоры.
Смешать все ингредиенты, заправить лимонным соком и оливковым маслом.
Посыпать измельченными орехами и зеленью.
2. Салат с креветками и овощами
Почему полезен: Креветки – источник белка и йода, овощи – витаминов и минералов.
Ингредиенты:
Креветки (отварные)
Огурцы
Помидоры
Болгарский перец
Зелень
Чеснок
Оливковое масло
Сок лимона
Приготовление:
Нарезать овощи соломкой.
Добавить креветки, измельченный чеснок, заправить оливковым маслом и лимонным соком.
3. Салат с фасолью и овощами
Почему полезен: Фасоль – источник растительного белка, клетчатки и витаминов группы В.
Ингредиенты:
Консервированная фасоль (красная или белая)
Помидоры
Огурцы
Лук
Зелень
Оливковое масло
Бальзамический уксус
Приготовление:
Нарезать овощи кубиками.
Смешать с фасолью, заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.