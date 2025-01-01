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Алла Пугачева и Максим Галкин зажгли у елки под хиты Андрея Губина и Валерия Меладзе

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Алла Пугачева и Максим Галкин зажгли у елки под хиты Андрея Губина и Валерия Меладзе
Знаменитости
Фото из открытых источников

Звездная парочка - шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ от 16.09.2022,- Ред.) и певица Алла Пугачева - показали публике, как отжигают в новогоднюю ночь у наряженной елки.

Супруги станцевали под хиты российских исполнителей «Ночь, что за странная свобода« Андрея Губина и »В первый день весны» Валерия Меладзе.

 


Соответствующее видео появилось на странице Максима Галкина* в instagram** (соцсеть принадлежит компании Мета, которые признана в России экстремистской и запрещена, - Ред.).

Так Примадонна и ее молодой супруг поздравили аудиторию с наступившим Новым годом.

Подписчики адресовали звездной паре много хороших пожеланий, не забыв отметить, что они отжигают у елки так же, как и 20 лет назад, вроде время над ними не властно.

Правда, некоторым не понравилось, что их праздничные наряды были выдержаны в черном, хотя наступил год Зеленой Змеи.

Информационное агентство «Informing»

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