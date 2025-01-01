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История повторяется: доля рынка Windows 11 снова падает, а Windows 10 растет

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История повторяется: доля рынка Windows 11 снова падает, а Windows 10 растет
Наука и техника / Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

В октябре минувшего года операционная система Windows 11 отличилась рекордно высокой долей рынка. На неё пришлось порядка 35,5%, как следует из данных Statcounter.

Прирост произошел после внезапного спада, когда ОС в течение целых трех месяцев теряла пользователей. И вот история повторяется.

Доля рынка «одиннадцатки» в ноябре снова снизилась

Согласно тем же данным Statcounter, Windows 11 лишилась 1,48% пункта всего лишь в течение двух месяцев.

Многие пользователи возвращаются к Windows 10, и это даже невзирая на то, что менее чем через год основная поддержка этой операционной системы будет прекращена.

Windows 10, как ни крути, доминирует в доле рынка Microsoft с 62,73% (+0,9 пункта).

Но так или иначе, она в ближайшее время начнет свое снижение по мере приближения прекращения поддержки «десятки».

Впрочем, вряд ли оно будет существенным, учитывая, что многие пользователи не могут обновиться до Windows 11 из-за слишком высоких требований.

Информационное агентство «Informing»

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