Она не вернется: надежды фанатов на возвращение Аллы Пугачевой в Россию разбили

В феврале 2022 года, вскоре после того, как власти страны объявили о начале специальной военной операции, Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ от 16.09.2022, - Авт.), покинула территорию России.

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Многие из них верили и надеялись, что Алла Борисовна непременно вернется на родину навсегда. Однако этого не произошло. Почти три года она вместе с мужем и младшими и детьми живет в Израиле, ненадолго вырываясь на Кипр.

Невзирая на столь внушительный срок отсутствия в стране, некоторые фанаты еще верят в то, что Пугачева вернется жить в Россию.

Нумеролог Алена Логинова лишает их надежды, передает издание «7 Дней».

Она считает, что до конца своих дней Примадонна будет находиться за границей - возвращаться обратно в Россию знаменитость не собирается.

«Не надо ожидать возвращения Аллы Борисовны в Россию, так как нумерологический прогноз показывает отсутствие дорог и возможностей для этого», — объяснила Логинова.

По словам астролога, в наступившем новом году вселенная предоставит Алле Борисовне много идей и возможностей для их реализации. Но, увы, не в России. На родине все этапы ее реализации, ее миссии уже завершены, заключила астролог.