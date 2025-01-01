Первый канал вернул платью Нади из «Иронии судьбы» его насыщенный терракотовый цвет

Первый канал снова посягнул на классику советского кинематографа. На этот раз, на легендарную новогоднюю комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Вниманию зрителя в этот раз представлена тщательная реставрация любимой картины, переведенная в современной цифровой формат.

Премьера за несколько часов до нового года, а сегодня, первого января, фильм был показан повторно.

Предыдущие годы зрители не были в особом в восторге от ремейков популярных советских кинофильмов. Однако реставрация - это совсем другое. «Ирония судьбы» как бы получила новое звучание. Реставрационные работы над ней стартовали ещё в 2015 году, под предводительством того самого режиссера Рязанова.

Командой студии «Крупный план» была проделана масштабная работа.

Самую первая пленку тогда оцифровали в разрешении 2048×1080 (2К)

Примечательно, что тогда создатели вручную очищали каждый отснятый кадр. Реставрации была поддана и звуковая дорожка.

Оцифровка пошла популярному легендарному фильму только на пользу. Его краски стали более насыщенными. Особенно виден контраст на примере новогоднего базара, куда приходит Ипполит.

Новый цвет получило и платье Нади. Теперь оно не тусклое, а имеет глубокий терракотовый оттенок.

Создатели приурочили отреставрированный новогодний фильм к его 50-ти летнему юбилею.

Если вы уже успели его посмотреть, делитесь впечатлениями. Ну а тем, кто еще не имел такой возможности, советуем выделить время на то, чтобы вновь пережить новогодние приключения Жени Лукашина и Нади Шевелевой.