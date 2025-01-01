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Первый канал вернул платью Нади из «Иронии судьбы» его насыщенный терракотовый цвет

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Первый канал вернул платью Нади из «Иронии судьбы» его насыщенный терракотовый цвет
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Первый канал снова посягнул на классику советского кинематографа. На этот раз, на легендарную новогоднюю комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Вниманию зрителя в этот раз представлена тщательная реставрация любимой картины, переведенная в современной цифровой формат.

Премьера за несколько часов до нового года, а сегодня, первого января, фильм был показан повторно.
Предыдущие годы зрители не были в особом в восторге от ремейков популярных советских кинофильмов. Однако реставрация - это совсем другое. «Ирония судьбы» как бы получила новое звучание. Реставрационные работы над ней стартовали ещё в 2015 году, под предводительством того самого режиссера Рязанова.

Командой студии «Крупный план» была проделана масштабная работа.

Самую первая пленку тогда оцифровали в разрешении 2048×1080 (2К)

Примечательно, что тогда создатели вручную очищали каждый отснятый кадр. Реставрации была поддана и звуковая дорожка.

Оцифровка пошла популярному легендарному фильму только на пользу. Его краски стали более насыщенными. Особенно виден контраст на примере новогоднего базара, куда приходит Ипполит.

Новый цвет получило и платье Нади. Теперь оно не тусклое, а имеет глубокий терракотовый оттенок.

Создатели приурочили отреставрированный новогодний фильм к его 50-ти летнему юбилею.

Если вы уже успели его посмотреть, делитесь впечатлениями. Ну а тем, кто еще не имел такой возможности, советуем выделить время на то, чтобы вновь пережить новогодние приключения Жени Лукашина и Нади Шевелевой.

Информационное агентство «Informing»

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